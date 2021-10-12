Стали известны новые подробности смерти депутата Полякова: таксист соврал

В полиции сообщили новые подробности смерти народного депутата Украины Антона Полякова. Появились новые факты по поводу таксиста, который вез депутата.

Спикер МВД Артем Шевченко отметил, что показания таксиста, который он давал во время общения с полицейскими, не совпадают с тем, что удалось узнать полиции, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Он сказал, что случайно подобрал пассажира. На самом деле неслучайно: он некоторое время ехал за машиной с потерпевшим, которая некоторое время ездила по городу с другим свидетелем», — заявил он.

В тоже время Шевченко отметил, что на данный момент подозрений никому не объявлено. В тоже время сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился. Также в МВД отметили, что не все дают показания по этому случаю.

Ранее в Министерстве внутренних дел назвали две возможные причины смерти депутата Полякова.