В деле «вагнеровцев» нет измены — Президент

03.10.2021 12:48

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не искать по делу «вагнеровцев» измены, потому что ее там нет.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Трускавце, сообщает корреспондент Укринформа.

"Не надо искать измены там, где ее нет, и будет легче всем", — сказал Зеленский в ответ журналистам.

В то же время он подтвердил информацию о том, что летом 2020 года провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, когда бойцы из российской частной военной компании "Вагнер" пересекли белорусскую границу на автобусах.

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"Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с Лукашенко по телефону, это правда. Когда они заехали автобусами на территорию Беларуси, у меня был разговор с президентом и я ему сказал: там у вас боевики, и у нас есть информация. Он ответил, что мы изучим этот вопрос и обязательно сделаем все возможное… и всё, после этого всё", — сказал Зеленский.

Как сообщал Укринформ, в конце июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков ЧВК Вагнера. Украина направила в Беларусь запрос на экстрадицию «вагнеровцев», однако Минск передал задержанных России.

18 августа 2020 года журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" ​​якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса Президента.

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Руководитель ОП Андрей Ермак назвал заявления о срыве спецоперации из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства спланированной дезинформационной кампанией.

Верховная Рада 19 мая 2021 года создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины.

По материалам: Укринформ