Многих известных людей допрашивают по делу о покушении на Шефира — Зеленский

03.10.2021 13:24

Укринформ

Президент Владимир Зеленский убежден, что исполнителя покушения на его первого помощника Сергея Шефира установят.

Об этом глава государства заявил во время пресс- конференции в Трускавце, передает корреспондент Укринформа.

"Это было покушение на убийство. Это стопроцентная информация. Есть много деталей, которые я не имею права, пока идет следствие, разглашать. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, мне сложно сказать, идет следствие", — отметил он.

Президент заметил, что многие люди с известными именами были вызваны в правоохранительные органы. Как добавил Зеленский, он имеет «какую-то информацию, и поэтому говорю, что считаю, что исполнителя найдут».

"Там идет следствие. Многие люди вызваны. Множество люди с очень известными именами, с кем-то из них общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает, я не знаю. Там много людей вызвано в соответствующие правоохранительные органы. Мне нечего добавить", — сказал Зеленский.

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Глава государства, отвечая на вопрос о том, мог ли Шефир встречаться с олигархами, отметил, что имеет информацию о встречах с Ринатом Ахметовым, на которых обсуждались ряд важных вопросов.

"Он действительно встретился, это правда (с Ахметовым — ред.). С другим, я не знаю, когда он встретился и вызывали ли их, я даже не знаю, имею ли я право говорить об этом", — сказал Президент.

Как сообщал Укринформ, в Киевской области 22 сентября обстреляли автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, его водитель был ранен. По информации МВД, в автомобиль, в общей сложности, попало 18 пуль. По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента было открыто уголовное производство. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что покушение на жизнь первого помощника Президента Сергея Шефира не является постановкой.

По материалам: Укринформ