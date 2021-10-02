В Офисе Президента рассказали о Плане трансформации Украины

01.10.2021 20:33

Укринформ

У Плана трансформации Украины четыре направления — безопасность (военная, геобезопасность и т.д.), энергетическая безопасность, инклюзивная экономика и верховенство права.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов, передает корреспондент Укринформа.

"У Плана трансформации Украины есть четыре направления. Это безопасность (например, военная безопасность, геобезопасность), также это — энергетическая безопасность, то есть это разные безопасности, еще — инклюзивная экономика, и верховенство права ", — сказал Милованов.

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Говоря о направлении безопасности, советник руководителя ОП отметил, что одна из четырех тем в аспекте безопасности — это то, что Украина является юго-восточным флангом для НАТО.

Рассказывая об инклюзивной экономике, он уточнил, что это направление раскрывается на 3 кластера — это агро, диджитал и логистический хаб, то есть, инфраструктуру.

"Диджитал включает в себя не только цифровизацию, а и все высокотехнологичные отрасли. Что касается агро — то об агро мы думаем более широко, это — продовольственная безопасность для Европы, для региона в целом ", — проинформировал Милованов.

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Он сообщил, что общий объем инвестиций, в которых нуждаются эти направления — это 277 миллиардов долларов, о которых говорил Зеленский в США.

"Эти 277 млрд долларов, они будут реализованы. Вопрос в том, что если ничего не делать, то есть, — если не делать амбициозную программу, то оно как-то само по себе и будет через 15-20 лет, может, через 30 лет, реализовано. Но если эти инвестиции сделать быстрее, если регуляторную среду изменить быстрее, то это можно сделать за 5-10 лет", — отметил советник руководителя ОП.

Отвечая на вопрос относительно того, чьи это будут деньги, на которые этот план будет реализовываться, Милованов уточнил, что частично это будут наши внутренние деньги, частично — кредитные средства международных партнеров, частично речь идет о частных компаниях.

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По словам Милованова, относительно этого Плана трансформации будет существовать связка между определенными проектами и законопроектами.

"Проекты — это реальные вещи, которые делаются. Такие, как построение дорог или концессия порта, развитие больниц, например. И (с другой стороны это — ред.) — законодательные инициативы, и постановления Кабинета министров, и другие подзаконные нормативные акты, которые предоставляют возможность эти проекты делать. Также это (должны быть — ред.) структурные реформы ", — сообщил советник руководителя Офиса Президента.

Он добавил, что сейчас в рамках этого плана предусматриваются 88 проектов, "и по каждому есть структура финансирования, и по каждому проекту расписаны возможности, но все обновляется".

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В частности, он сказал, что есть два этапа работы над этим планом.

"Сначала к тому плану, который есть, (разными лицами — ред.) добавляются новые идеи, чтобы посмотреть, может, что-то не так подумали, может, есть лучшая идея. Затем идет вторая часть — когда вы начинаете фокусироваться (на плане — ред.), все лишнее выбрасывать. Сегодня, в том числе, частично происходит эта стратегическая работа. И завтра (работа над планом — ред.) будет делаться по такой методологии в группах ", — уточнил он.

Милованов сказал, что в целом по работе над этим Планом трансформации Украины есть 8 групп, и эти группы разделены по приоритетам и по направлениям.

"В этих группах есть не только депутаты, но и представители Кабинета министров, а также — руководители профильных комитетов, соответствующие министры, есть там и представители Офиса Президента, и они вместе будут делать первую часть — набрасывать новые идеи, то есть дополнительные, думать, что еще можно добавить. Затем будет идти вторая часть — (они все будут — ред.) фокусироваться (на наработанном — ред.) и чистить это, и делать этот план более четким и реалистичным ", — сообщил советник руководителя ОП.

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Милованов отметил, говоря об этом плане, что "это такое живое существо".

"И то, что я говорю о живом существе (относительно этого плана — это значит — ред.) — то, что он (находится — ред.) в процессе разработки", — уточнил Милованов.

Как сообщал Укринформ, 1 сентября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты Америки представил План трансформации Украины, предусматривающий более 80 проектов общей стоимостью 277 млрд долларов.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" проводит выездное заседание фракции в Трускавце 1-2 октября. Мероприятие проходит в отеле Rixos-Prykarpattya.

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В частности, в заседании фракции планируют принять участие Президент Украины Владимир Зеленский и представители Офиса Президента, члены Кабинета Министров Украины, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и другие.

На территории отеля работает медиацентр, где проводятся брифинги руководства, представителей партии, фракции, а также приглашенных гостей.

Фото: Ангелина Страшкулич, Укринформ

По материалам: Укринформ