Новый представитель Украины при ЕС вручил копии верительных грамот в Еврокомиссии
Новый представитель Украины при ЕС вручил копии верительных грамот в Еврокомиссии
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01.10.2021 20:38
Укринформ
Вновь назначенный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов вручил в пятницу копии верительных грамот в Еврокомиссии.
Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована на странице Представительства Украины при ЕС в Facebook.
«Считаю честью представление сегодня копий верительных грамот исполняющему обязанности Руководителя протокола Европейской Комиссии г-же Пернилле Сёлин. Надеюсь работать вместе с Миссией Украины при ЕС и с партнерами в ЕС для дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Евросоюзом и для воплощения европейских устремлений народа Украины», — говорится в сообщении нового руководителя дипломатической миссии Украины при ЕС.
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Как сообщалось, бывший представитель Украины при ЕС Николай Точицкий 30 сентября был назначен заместителем министра иностранных дел Украины.
По материалам: Укринформ