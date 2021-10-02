Новый представитель Украины при ЕС вручил копии верительных грамот в Еврокомиссии

Новый представитель Украины при ЕС вручил копии верительных грамот в Еврокомиссии

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01.10.2021 20:38

Укринформ

Вновь назначенный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов вручил в пятницу копии верительных грамот в Еврокомиссии.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована на странице Представительства Украины при ЕС в Facebook.

«Считаю честью представление сегодня копий верительных грамот исполняющему обязанности Руководителя протокола Европейской Комиссии г-же Пернилле Сёлин. Надеюсь работать вместе с Миссией Украины при ЕС и с партнерами в ЕС для дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Евросоюзом и для воплощения европейских устремлений народа Украины», — говорится в сообщении нового руководителя дипломатической миссии Украины при ЕС.

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Как сообщалось, бывший представитель Украины при ЕС Николай Точицкий 30 сентября был назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

По материалам: Укринформ