Арахамия открыл заседание фракции «Слуга народа» в Трускавце

01.10.2021 15:53

Укринформ

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде открыл выездное заседание фракции в Трускавце.

Об этом в Телеграме проинформировала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает Укринформ.

"Давид Арахамия открыл заседание "Большой фракции", — написала она.

В пресс-службе "Слуги народа" сообщили, что во время заседания народные депутаты намерены «разработать повестку дня реформ на 2023 год».

"Хочу поприветствовать всех, кто здесь собрался. Через несколько месяцев будет экватор — мы "проехали" половину пути нашей каденции. Сейчас важно проанализировать, как мы "ехали", куда "приехали" на данный момент и с какой скоростью будем «ехать» дальше, с какими результатами "приедем" к следующим выборам", — сказал Арахамия.

В пресс-службе политсилы также сообщили, что на заседании присутствуют народные депутаты, представители Кабинета Министров и Офиса Президента. В частности, в пятницу доклады представят первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль и советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов. Кроме этого, отмечается, что к работе присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Арахамия объяснил, почему «слуги» не пригласили Разумкова в Трускавец

Как сообщал Укринформ, выездное заседание фракции «Слуги народа» будет проходить два дня в отеле Rixos-Prykarpattya.

В заседании фракции, кроме Зеленского, представителей Офиса Президента и Кабмина, планируют принять участие глава СБУ Иван Баканов, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и другие.

На территории отеля работает медиацентр, где будут проводиться брифинги руководства, представителей партии, фракции, а также приглашенных гостей. К освещению мероприятий допускают представителей медиа, аккредитованных в пресс-центре "Слуги народа". Обязательным условием участия является сертификат вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.

По материалам: Укринформ