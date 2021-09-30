Зеленский выступает на Конгрессе местных и региональных властей

Зеленский выступает на Конгрессе местных и региональных властей

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30.09.2021 13:17

Укринформ

Владимир Зеленский принимает участие в заседании Конгресса местных и региональных властей

Как сообщалось, предыдущее заседание Конгресса местных и региональных властей проходило совместно с заседанием Национальной реформы 29 июля.

В марте глава государства утвердил Положение о Конгрессе местных и региональных властей при Президенте, согласно которому он является консультативно-совещательным органом, а среди основных его задач — содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживание эффективного взаимодействия государственных органов, мониторинг общественно-политических и социально экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

3 июня председателем Палаты местных властей Конгресса был избран львовский городской голова Андрей Садовый, его заместителями стали мэры Житомира и Днипра Сергей Сухомлин и Борис Филатов.

8 июня председателем Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей был избран глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, а его заместителями стали руководители Николаевского облсовета Анна Замазеева и Черновицкой ОГА — Сергей Осачук.

29 июля руководитель Офиса Президента Андрей Ермак избран председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства.

По материалам: Укринформ