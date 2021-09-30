Разумков подпишет закон об олигархах и направит его на подпись Президенту

Разумков подпишет закон об олигархах и направит его на подпись Президенту

30.09.2021 16:13

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах и направит его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом Разумков заявил на брифинге.

"Законопроект "Об олигархах" ("О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)"- ред.), он проголосован с нарушением регламента, с нарушением закона, но тем не менее там учтены важные правки, относительно НАПК. Я поддерживаю эти правки. Я сказал, что приложу максимум усилий, для того чтобы как можно быстрее этот законопроект был подписан в Верховной Раде и направлен Президенту", — сказал Разумков.

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Он отметил, что подпишет "тот закон, который был проголосован в стенах Верховной Рады и за который отдали голоса 279 народных депутатов", и направит Президенту "для того, чтобы потом никто не говорил, что кто-то играет на руку олигархам".

"А потом посмотрим, кто действительно занимает позицию и хочет, чтобы этот закон заработал. Или сейчас будут искать механизмы, чтобы его заблокировать или на уровне ВР или на уровне Офиса Президента", — сказал Разумков.

Как сообщал Укринформ, 23 сентября Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 Регламента Верховной Рады. Во время голосования одновременно были учтены правки №396, №398, №406, которые противоречат друг другу. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон из-за коллизии правок.

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В парламенте зарегистрированы 12 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 23 сентября о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни ( олигархов)" (№5599).

Народные депутаты от парламентской фракции "Европейская Солидарность" 28 сентября подали заявления в Национальное антикоррупционное бюро, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований из-за возможного совершения уголовных правонарушений во время голосования за закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

По материалам: Укринформ