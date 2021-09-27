Посол Мельник прокомментировал результаты экзит-полов на выборах в Германии

27.09.2021 01:14

Укринформ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что Берлин продолжит поддерживать Киев после выборов в Бундестаг.

Об этом Мельник заявил Суспільному, передает Укринформ.

Таким образом он отреагировал на данные экзит-полов, согласно которым на выборах в Бундестаг лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а за ней следует консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом.

"Я рад, что лично наш Президент за последние месяцы наладил близкий контакт непосредственно со многими нынешними лидерами. То есть не только с самой госпожой Меркель, но и с Армином Лашетом. В значительной степени это касается и Олафа Шольца, ведь до сих пор он был и остается вице-канцлером, то есть человеком и членом коалиции правительственной, который фактически этот нынешний курс Берлина не только формировал, но и является частью этого курса", — сказал Мельник.

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Он добавил, что последние встречи на высшем уровне проводились в Берлине во время визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и на них присутствовали все упомянутые политики.

"Именно во время этой очень длительной и основательной беседы мы услышали из первых уст готовность Берлина и после выборов продолжить активность в нормандском формате. Какой она будет? Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого как до сих пор, когда госпожа Меркель каждые две-три недели звонила Путину поддерживала прямой контакт с нашим Президентом и французской стороной", — отметил Мельник.

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Напомним: согласно последним данным, разрыв между ХДС/ХСС и СДПГ продолжает сужаться. Первые имеют 24,4%, вторые — 25,6, СВД — 11,6 «Зеленые» — 14,7%, «Альтернатива дня Германии» — 10,3%, Левые — 5%.

В Бундестаг 20 созыва пока проходят 756 депутатов, но это количество может возрасти.

По материалам: Укринформ