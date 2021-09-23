Почти 75% украинцев считают, что инициировать возобновление мира должен Президент

Почти 75% украинцев считают, что инициировать возобновление мира должен Президент

Опрос

23.09.2021 19:09

Укринформ

74,4% опрошенных украинцев считают, что инициатором создания государственного плана действий по восстановлению мира в стране должен стать Президент Украины.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные общенационального социологического исследования "Власть, общество, медиа: кто, по мнению украинцев, может справиться с вооруженным конфликтом?", представленного в Офисе Президента.

По данным исследования, 38% украинцев среди наиболее важных шагов на пути к восстановлению мира в стране называют необходимость разработки национальной стратегии прекращения вооруженного конфликта.

В то же время 25,6% респондентов среди таких шагов назвали улучшение информирования людей в Крыму и ОРДЛО о событиях в Украине.

Часть опрошенных (22,7%) считают, что нужно создавать возможности для диалога с обычными людьми из Крыма и ОРДЛО.

По мнению большой части опрошенных (74,4%), инициатором создания государственного плана действий по переходу от состояния вооруженного конфликта к миру должен стать Президент Украины.

Гораздо меньшее число респондентов ждет этого от Кабинета Министров (31,0%) и Верховной Рады Украины (34,3%).

В то же время каждый десятый украинец (10,7%) не считает нужным что-то делать, пока не закончится вооруженный конфликт. Столько же респондентов (9,4%) не имеют мнения по этому поводу.

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Согласно опросу, к гражданству Российской Федерации, приобретенному жителями ОРДЛО, 45,8% относятся с пониманием, потому что это «помогает людям выжить на этих территориях» (относительно российского гражданства, приобретенного жителями Крыма, соответственно 47,4%).

При этом 25,6% респондентов вообще не считают это гражданством.

В то же время российское гражданство, приобретенное жителями ОРДЛО, считают преступлением 11,5% опрошенных.

Картина относительно гражданства России, приобретенного в оккупированном Крыму, почти идентична — 25,1% не готовы признать это гражданством; 9,9% считают это преступлением.

Проживание на оккупированных территориях, работа в учреждениях образования не является чем-то, что осуждается большинством украинцев. Половина (50,1%) опрошенных согласны с тем, что не должно быть никаких ограничений в правах для жителей ОРДЛО и Крыма после возвращения территорий под контроль Украины.

Лишь 9,8% считают, что жители неподконтрольных территорий должны быть ограничены в избирательных правах, а 19,6% респондентов имеют мнение, что тем, кто проживал на территории Крыма и ОРДЛО, нужно будет пройти процедуру подтверждения гражданства.

Согласно исследованию, сотрудничество с оккупационными администрациями в Крыму и ОРДЛО воспринимается как уголовное преступление большинством (62,1%) опрошенных.

Среди наиболее осуждаемых действий — занятие руководящих должностей в так называемых "органах власти" (52,6%) или занятие каких-либо должностей в "органах местного самоуправления" в так называемых "ДНР"/"ЛНР", Крыму (43,8%) и служба в "правоохранительных", "судебных" органах (48,7%).

34,9% опрошенных готовы считать преступлением срочную службу на территории Крыма и ОРДЛО.

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Опрос проводился с марта по апрель 2021 года Харьковским институтом социальных исследований в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA при поддержке Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым по заказу проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.

В ходе исследования были опрошены 10 тыс. респондентов методом интервью face-to-face. В каждой области и городе Киеве опрошены по 400 респондентов. Выборка репрезентует взрослое население Украины в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1% для Украины в целом и 5% — для каждой отдельной области Украины и столицы.

По материалам: Укринформ