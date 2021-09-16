СЕ не советует Киеву убирать из Стамбульской конвенции термины

15.09.2021 18:05

Укринформ

Совет Европы не советует Украине изымать из текста Стамбульской конвенции определенные термины для облегчения процесса ее ратификации Верховной Радой.

Об этом заявил глава Офиса Совета Европы в Украине Стэн Норлов в специальном интервью в рамках V Украинского женского конгресса, сообщает корреспондент Укринформа.

«Когда Конвенция ратифицируется, то принимаются все обязательства в соответствии с ней. Были примеры, скажем, в Хорватии, когда народные депутаты принимали определенные разъяснительные документы одновременно с ратификацией Стамбульской конвенции. Но несмотря на то, что они дополнительно разъяснили свою точку зрения по определенным вопросам, в Конвенции нет никаких исключений и никаких изменений, и мы ни в коем случае не рекомендовали бы это делать », — сказал Норлов.

Он отметил, что сейчас идет диалог с народными депутатами по ратификации Стамбульской конвенции.

«Технически законопроект должен быть включен в повестку дня Верховной Рады, его должны проголосовать. Это длительный процесс. Мы поддерживаем диалог и надеемся, что этот законопроект уже в этом году попадет в парламент на голосование, но не знаю, когда именно это произойдет », — отметил глава Офиса Совета Европы в Украине.

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Как сообщалось, глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева в июне заявила, что Украина может ратифицировать Стамбульскую конвенцию в новом политическом сезоне.

Президент ПАСЕ Рик Дамс в июне заявил, что Украина может ратифицировать Стамбульскую конвенцию с «объяснениями о гендере».

Стамбульская конвенция — это международный юридический обязательный акт под эгидой Совета Европы, который охватывает вопросы, связанные с насилием против женщины (наказание и преследование преступников, защита и помощь жертвам, предотвращение и противодействие насилию как социальному явлению).

Фото: Украинский Женский Конгресс

По материалам: Укринформ