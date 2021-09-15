В Кабмине не обсуждали разделение МВД — Премьер

14.09.2021 12:28

Укринформ

В правительстве пока не обсуждали реформирование Министерства внутренних дел, в том числе вопрос переподчинения Национальной гвардии Президенту.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодняшний день в правительстве обсуждений разделения министерства (МВД — ред.) не проходило и не проходит", — ответил он на вопрос о возможном разделении МВД и переподчинении Нацгвардии.

Шмыгаль напомнил, что новый министр внутренних дел Денис Монастырский брал один месяц для того, чтобы изучить ситуацию в МВД и, по словам главы правительства, он уже "вник, разобрался, работаем, даже уже есть определенные моменты борьбы с вызовами".

Читайте также: Монастырский инициировал управленческий и финансовый аудит МВД

"Как только Монастырский будет готов обсуждать реформирование министерства, мы об этом поговорим и, думаю, что выйдем публично, эти заявления сделаем", — добавил Премьер-министр.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 июля назначила народного депутата от фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это решение проголосовал 271 парламентарий.

17 июля глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия заявил, что одной из главных задач для Монастырского является разделение МВД. В частности, согласно планам правящей коалиции, Нацгвардия должна быть отсоединена от Нацполиции. Также из подчинения МВД планируют "убрать" Государственную пограничную службу, а дальнейшее подчинение Государственной миграционной службы не было решено.

Читайте также: «Слуги народа» 20 сентября обсудят кадровые изменения в Кабмине — Арахамия

6 сентября Монастырский заявил, что структура МВД должна оставаться целостной для эффективного обеспечения безопасности государства, а семилетний опыт сотрудничества всех структур, входящих в МВД, показал эффективность.

По материалам: Укринформ