Кабмин назначил заместителя министра здравоохранения

15.09.2021 17:41

Укринформ

Кабинет Министров назначил Марию Карчевич заместителем министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как передает Укринформ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня правительство назначило заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Мария Карчевич, поздравляю, продолжаем работать", — написал Ляшко.

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Ранее Мария Карчевич возглавляла в Министерстве здравоохранения Директорат по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении.

По материалам: Укринформ