Кабмин назначил заместителя министра здравоохранения
Кабмин назначил заместителя министра здравоохранения
15.09.2021 17:41
Укринформ
Кабинет Министров назначил Марию Карчевич заместителем министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Как передает Укринформ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в Фейсбуке.
"Сегодня правительство назначило заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Мария Карчевич, поздравляю, продолжаем работать", — написал Ляшко.
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Ранее Мария Карчевич возглавляла в Министерстве здравоохранения Директорат по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении.
По материалам: Укринформ