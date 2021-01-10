Британия заверила в неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

Британия заверила в неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

10.01.2021 15:00

Укринформ

Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и будет продолжать делать это в дальнейшем.

Об этом заявили в британском посольстве в Украине по случаю 29-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает Укринформ.

"Сегодня исполняется 29 лет установлению дипломатических отношений между Великобританией и Украиной. Великобритания беспрекословно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и продолжит делать это в будущем", – отметили в посольстве.

Дипломаты также напомнили, что в прошлом году Украина и Великобритания подписали "историческое" Соглашение о стратегическом партнерстве. Отмечается, что соглашение открывает новые возможности для углубления британско-украинских отношений и сотрудничества.

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Как сообщал Укринформ, 8 октября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между странами.

По материалам: Укринформ