События в Капитолии являются вызовом для американской демократии – Порошенко

События в Капитолии являются вызовом для американской демократии – Порошенко

07.01.2021 11:18

Укринформ

Пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что события возле здания Конгресса Соединенных Штатов Америки являются вызовом для американской демократии и подтверждением последствий политической безответственности.

Как передает Укринформ, об этом говорится на его Телеграм-канале.

«Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики», – отметил Порошенко.

Он добавил, что верит, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка.

«Украина солидарна с Вами!», – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал Укринформ, в среду в столице США начались мирные демонстрации сторонников Дональда Трампа. Впоследствии они превратились в столкновения с полицией. Агрессивные протестующие проникли в здание Конгресса. Там должно было состояться окончательное утверждение результатов голосований выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена в борьбе за пост главы Белого дома.

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Конгресс должен был сделать перерыв в заседании, законодатели были эвакуированы в безопасное место. Мэр Вашингтона выдала распоряжение о введении комендантского часа и привлечении подразделений Национальной гвардии.

По материалам: Укринформ