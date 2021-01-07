Президент провел селекторное совещание о начале локдауна

07.01.2021 18:27

Укринформ

В канун введения в стране локдауна глава государства Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание.

Об этом сообщает Офис Президента в Телеграмме.

Как отмечается, перед введением в Украине общенационального усиленного карантина Президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств. Участники мероприятия обсудили, какие именно шаги будет осуществлять правительство, какие ограничения и в какое время будут действовать в стране.

Как сообщалось, 9 декабря 2020 г. правительство приняло постановление "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Среди прочего, документ предусматривает в период с 00 часов 00 минут 8 января до 00 часов 00 минут 25 января на территории Украины усиленные карантинные мероприятия и определяет ряд ограничений.

В частности, речь идет о запрете приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

5 января Кабинет Министров разрешил продавать также бытовую химию и печатную прессу во время усиленных карантинных ограничений.

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4 января 2021 г. Американская торговая палата призвала правительство пересмотреть условия локдауна с 8 по 24 января, которые предусматривают запрет продажи ряда товаров повседневного спроса. В Американской торговой палате считают, что в результате такого запрета следует ожидать дополнительные убытки для бизнеса и государства, а также значительное недовольство потребителей.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 7 января лабораторно подтверждены 1099493 случая COVID-19, из них за сутки – 8997.

По материалам: Укринформ