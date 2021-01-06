Отстранение Тупицкого на собрании не обсуждалось – судья КСУ

06.01.2021 16:59

Укринформ

На собрании судей Конституционного Суда не шла речь об отстранении председателя суда Александра Тупицкого, он и дальше будет ходить на работу.

Об этом в комментарии "5 каналу" заявил судья Игорь Слиденко, который присутствовал на заседании, передает Укринформ.

«Сам Тупицкий, по его словам, будет продолжать ходить на работу", – отметил Слиденко, впрочем, уточнил, что "утром его точно не было".

По словам судьи Слиденко, сейчас отсутствуют основания для отстранения.

"Этот вопрос суда, он политизирован и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, нет", – заявил Слиденко.

Он также не исключил, что в КС будет направлено представление народных депутатов о признании неконституционным указа Президента.

Слиденко добавил, что не может комментировать собрание, поскольку "это было абсолютно закрытое мероприятие, и даже технический персонал не присутствовал", а также отказался сказать, сколько судей было на собрании, хотя и отметил, что "количество судей было достаточным для проведения собрания".

В то же время заявление КСУ по результатам собрания он назвал "обтекаемым" и тем, которое констатирует состояние судебной системы.

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Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. По сообщению пресс-службы Зеленского, такое решение Президент принял «после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса генерального прокурора».

Перед этим прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание в ответ на указ Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление, в котором подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КС.

По материалам: Укринформ