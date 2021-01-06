Фармацевт, который испортил 500 доз COVID-вакцины, верил в теорию заговора

Фармацевт, который испортил 500 доз COVID-вакцины, верил в теорию заговора

06.01.2021 09:59

Укринформ

Фармацевт медцентра американского Aurora Health Care, намеренно испортивший более 500 доз вакцины от коронавируса, верил в теории заговора.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

Фармацевт из Висконсина Стивен Бранденбург, арестованный на прошлой неделе за порчу вакцины Moderna от коронавируса, является сторонником теории заговора, которая гласит, что вакцина может нанести вред людям.

Фармацевт верил, что из-за вакцины у людей мутирует ДНК.

Бранденбурга арестовали на прошлой неделе после того, как он вытащил из холодильника около 500 доз, и 57 человек получили прививки испорченным препаратом.

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Считается, что без холодильника корона-вакцину можно хранить не дольше 12 часов. Также под вопросом остаются последствия для здоровья привитых бракованным препаратом людей.

По материалам: Укринформ