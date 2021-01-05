Политика

Зеленский поздравил Штайнмайера с 65-летием

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Зеленский поздравил Штайнмайера с 65-летием

Зеленский поздравил Штайнмайера с 65-летием

05.01.2021 10:04

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил Федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с днем ​​рождения и поблагодарил за поддержку Украины.

Как передает Укринформ, поздравления немецкому коллеге глава государства обнародовал в Твиттере.

"Искренне поздравляю господина Федерального президента Штайнмайера! Желаю крепкого здоровья и успеха, процветания и мира немецкому народу. Украина ценит поддержку Германии в достижении мира на Донбассе, внедрении реформ и противодействии COVID-19", – написал Зеленский.

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Франк-Вальтер Штайнмайер (род. 5 января 1956 года, Детмольд, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) – немецкий политик и государственный деятель, 12-й Федеральный президент Германии (с 2017 года).

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ

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