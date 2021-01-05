Зеленский поздравил Штайнмайера с 65-летием
Зеленский поздравил Штайнмайера с 65-летием
05.01.2021 10:04
Укринформ
Президент Владимир Зеленский поздравил Федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с днем рождения и поблагодарил за поддержку Украины.
Как передает Укринформ, поздравления немецкому коллеге глава государства обнародовал в Твиттере.
"Искренне поздравляю господина Федерального президента Штайнмайера! Желаю крепкого здоровья и успеха, процветания и мира немецкому народу. Украина ценит поддержку Германии в достижении мира на Донбассе, внедрении реформ и противодействии COVID-19", – написал Зеленский.
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Франк-Вальтер Штайнмайер (род. 5 января 1956 года, Детмольд, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) – немецкий политик и государственный деятель, 12-й Федеральный президент Германии (с 2017 года).
Фото: Getty Images
По материалам: Укринформ