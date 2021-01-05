Иран передал Украине проект отчета о катастрофе самолета МАУ – Кулеба

05.01.2021 13:57

Укринформ

Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил интервью изданию "Обозреватель".

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Имеем 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", – сказал министр.

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По его словам, что касается суммы компенсации, которая недавно попала в информационное пространство (речь идет о вероятности выплаты Ираном 150 тысяч долларов родственникам каждой из жертв – ред.), то она обнародована только через СМИ. Никаких официальных сообщений по этому поводу Украина от Ирана не получала, отметил Кулеба.

"Опыт последнего года научил нас: следует крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях относительно цифр. Призываю украинцев делать так же . Вокруг этого вопроса много информационного шума", – подчеркнул Кулеба.

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Как сообщалось, по данным этом сообщает IRNA, правительство Ирана утвердило сумму в 150 тыс. долларов США или ее эквивалент в евро для семей каждой жертвы катастрофы самолета МАУ.

Самолет был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран. В частности, на борту были 11 граждан Украины – двое пассажиров и 9 членов экипажа.

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11 января, после нескольких дней отрицаний, в Иране официально признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

По материалам: Укринформ