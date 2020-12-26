Замороженный конфликт на Донбассе, прежде всего, не нужен России. А Украине?

17.12.2020 10:30

Укринформ

На первый взгляд, это выход для Украины. Но технически это не реально. Украина ничего не остается, кроме терпеть и пользоваться ситуацией

Конфликт на Донбассе надо заморозить, это наиболее приемлемый вариант, потому что Кремль не отступит, а военным путем Украине пока не под силу вернуть регион. Впрочем, как и путем дипломатическим…

Про «заморозку» мы слышим давно и сами часто говорим о ней. Логика очевидна. Это позволит зафиксировать статус-кво, избежать ложных вещей, как то выборы в ОРДЛО «сразу», без десепаратизации, фактически – на еще оккупированном Донбассе.

Именно такие аргументы и складываются нами в файл под названием «что замораживание конфликта даст Украине» и подкрепляются социологией. Например, группа «Рейтинг» в исследовании, проведенном в декабре прошлого года обнаружила, что 38% респондентов (более трети украинских граждан) поддерживают идею замораживания войны в Донбассе. Это немало.

Но ключевой вопрос мы себе не ставим: к каким конкретным шагам надо прибегнуть, чтобы достичь этого состояния – заморозить войну на Донбассе? Многие из сторонников этой идеи любят такой художественный образ: построить высокую стену и окружить ее глубоким рвом с крокодилами. Пусть так. Но как обеспечить, чтобы нам дали и стену построить, и за крокодилами во рву ухаживать?



Максим Розумный

«Заморозка конфликта происходит тогда, когда цели одной из сторон не достигнуты полностью, но продолжение вооруженного противостояния невыгодно всем. Тогда достигается соглашение о прекращении огня, стороны отводят вооруженных людей от линии соприкосновения, а режим перемирия, как правило, контролируется миротворческими силами», – рассказывает Укринформа политолог Максим Розумный.

И мы с этим согласны, но отсюда же следует констатация: на «заморозку» нужна воля и согласие всех сторон конфликта.

Почему нынешняя Россия ни в коем случае не захочет «заморозки» войны

То есть, в нынешних условиях это фантазии, которые имеют мало общего с реальностью. Потому России это не нужно. Не заставив Украину выполнять ее условия, она не может нам дать покой и не даст. Почему?

Россия не захочет бросить все «на полпути». Ведь «заморозка» – это, как учит опыт, на десятки лет. Оккупированная часть Донбасса в экономическом и социальном планах – это даже хуже Приднестровья, «народ Донбасса» не в состоянии себя содержать и на 30%. А Москва не хочет оставлять «свободолюбивый» ОРДЛО на своей шее на неопределенный срок и тратить на это кучу денег.

В случае реальной заморозки войны 1-й и 2-й АК – гибридные военные образования России – надо жестко сокращать. Ну, российских кадровых военных, по крайней мере, большую их часть из ОРДЛО вывести можно. Но это – несколько тысяч. А что делать с остальными, «шахтерами и трактористами», собранными со всей России и не только? Они ничего не умеют, кроме как убивать и грабить, да и не хотят иного. Забрать такую ​​публику назад себе? Россия этого не хочет ни в коем случае, ее задача постепенно утилизировать этот контингент на месте совершения преступления, то есть в ОРДЛО.

И главное. Война в Донбассе нужна Москве как основной рычаг давления на Киев. Не удалось достичь цели силой, то есть организовать систему безотказного влияния на Украину через вживление в ее организм «республик»? Чтобы медленно истекала кровью в ходе конфликта «низкой интенсивности». Ведь это, как хорошо видно из Кремля, тоже эффективно влияет на Украину, не дает стабильно развиваться, поддерживает напряжение в обществе.

Вывод: не надо ждать от России того, чего она при таких условиях не даст в любом случае. А как изменить эти условия, чтобы дала?

Замороженные войны есть, некоторые имеют общие с нами черты, но ни одна – не пример для Украины

Что мы знаем о замороженных конфликтах вообще?

Свежий пример с Нагорным Карабахом не рассматриваем. Во-первых, эта история еще далека от завершения. Во-вторых, что разрешено Азербайджану, – по причинам геополитического и экономического рода – еще не скоро будет разрешено Украине. Можно было бы сослаться на Грузию и Молдову. В обеих этих странах конфликты подогреты и поддержаны Российской Федерацией, и они реально заморожены. Но есть ключевое отличие – ни Молдова, ни Грузия и близко не имеют для России такого значения, как Украина. Как с точки зрения геополитики, так и в силу исторического и ментального аспектов. Без Украины – Россия не империя, и этим объясняется все.

В качестве примера для подражания, эксперты часто приводят Южную и Северную Кореи, или – разделенный между греками и турками Кипр. Ситуацию на острове в Средиземном море с нашей сравнивать не приходится. Ведь там очевиден межэтнический и межрелигиозных конфликт, чего на Донбассе и в помине нет. Что касается Корейского полуострова – то это ближе к нам. Есть две этнически одинаковых стороны, которые разобщены идеологией по разлому тоталитаризм / демократия. За демократическим Югом стояли и стоят цивилизованный мир и ООН, за тоталитарным Севером – Россия. Юг вошел в Топ-10 самых развитых экономик мира, а Север (подобно своей вдохновительнице России) пугает всех Бомбой и за счет этого как-то выживает. И разлому этому уже почти 70 лет… Может, нас и устроил бы подобный вариант, но и время уже не то и не с нашим, пока, счастьем.

Поэтому международный опыт замороженных конфликтов реального выхода из тупика Украине не показывает. Похожую, в какой-то степени, ситуацию найти можно. Но во-первых, окончательного решения это все равно не даст, а во-вторых, из-за незаинтересованности той же России – это не более, чем разговоры.

А кто здесь вообще хочет «заморозки»?

Мы не можем сказать в чем конкретно выльется усиление санкционного и юридического давления на Россию, но это единственный способ добиться того, чтобы ситуация с ОРДЛО начала меняться. Хоть как-то.

Раньше в Кремле заявляли, что размещение миротворцев ООН вдоль линии разграничения возможно. Далеко не факт, что это не была дипломатическая игра в расчете на то, что Украина, которая настаивает на передаче неконтролируемого участка госграницы, откажется. Но такое было. Следствием здесь может быть разве что «корейский» вариант, если, конечно, прогнившая империя не разрушится окончательно, не дожидаясь 70 лет.

Впрочем, и в Украине хватает тех, кто категорически против «заморозки» в принципе.



Валерий Кравченко

Валерий Кравченко, эксперт из Национального института стратегических исследований:

«Заморозка конфликта означает капитуляцию украинских нарративов о безопасной реинтеграции, констатацию собственного бессилия перед Россией. Это не просто потеря нескольких поколений, которые будут расти в оккупации со сформированной ненавистью к Украине, но и важный прецедент – знак для РФ, что сценарий искусственного «донбасского сепаратизма» может сработать и на других театрах. Заморозить конфликт на Донбассе означает подложить бомбу замедленного действия под Украину». И далее эксперт продолжает: «конфликт на Донбассе полностью искусственный, РФ ситуативно использовала наличие определенных советских рудиментов, локальный менталитет (мировосприятие), нанизав его на спойлер – реакцию на постмайданные события (страх, неуверенность в будущем). Глубинных противоречий не существует – нечего замораживать».

«Киев будет вынужден играть« в долгую» – это сценарий ФРГ и ГДР, где ФРГ выступала как последний оплот западного либерального демократического мира («красивая картинка» для восточных немцев – «soft power»), где размещались американские военные части (готовность и решимость к военной конфронтации – «hard power»). Сейчас мы очень далеки от немцев как по стандартам демократии и успеха, так и по решимости друзей Украины безоговорочно встать на нашу защиту. Поэтому нет, замораживание конфликта на Донбассе это точно не наш план «Б» – резюмирует Валерий Кравченко.

Все это, возможно, так и есть. Но с другой стороны существует реальность, которой не видно эффективной альтернативы. Ведь возможности для реализации «хорватского», то есть, прежде всего, силового сценария – придется ждать, возможно, очень долго. И все это время население ОРДЛО будут и той же ненавистью накачивать, и мину под Украину может обезвредить лишь ясна положительная перспектива и очевидное для всех продвижения по направлению к ней.

То, что Украине остается



Евгений Марчук

«Нам не стоит ориентироваться на замороженный конфликт, потому что сразу погаснут все наши мирные инициативы, а желающих нас поддерживать в мире станет совсем мало», – это говорит генерал Евгений Марчук, экс-премьер-министр, бывший министр обороны и экс-представитель Украины в ТКГ по Донбассу. И добавляет важные нюансы:

«Пока международные обстоятельства нам благоприятствуют, хотя (…) Россия практически разрушила весь каскад, который держал международную безопасность, оккупировав часть Грузии и Украины. (…) Уже не существует еще недавнего лидерства Запада, мировая безопасность однозначно разрушена. Восточный фланг НАТО сейчас ослаблен достаточно серьезно в связи с тем, что Россия превратила Крым в военную базу. Можно надеяться только на США и на то, что их помощь нам не снизится».

Вот на этом, скорее всего, и должна базироваться украинская стратегия ближайшего времени. Военного конфликта низкой интенсивности избежать не удастся. Поэтому надо найти и реализовать новые меры по сдерживанию его влияния и на внутреннюю ситуацию в стране, и на планы евроатлантической интеграции. А еще – кроме методического наращивания возможностей ВСУ, надо максимально эффективно пользоваться поддержкой Запада, кровно заинтересованного в сдерживании России в нашем геополитическом регионе.

Мирослав Лискович, Дмитрий Пересиченко, Киев

По материалам: Укринформ