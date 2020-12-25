Визит депутата Шевченко в Беларусь не повлияет на официальную дипломатию — МИД

Визит депутата Шевченко в Беларусь не повлияет на официальную дипломатию — МИД

24.12.2020 21:55

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поездка народного депутата Украины Евгения Шевченко в Беларусь не окажет негативного влияния на официальную дипломатию.

Об этом глава МИД сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается поездки депутата — у нас депутаты имеют право выражать свою позицию. Я знакомлюсь с результатами визита господина Шевченко, чтобы понять его встречу. Я видел только одну встречу по парламентской линии — то, что было публично в новостях. Но подобный визит не имеет негативного влияния на официальную дипломатию, так как официальная позиция Украины очень четкая: мы были, есть и будем на стороне белорусского народа", – отметил министр.

Читайте также: У нормандського формату та «Мінська» ще є потенціал – Кулеба

Как сообщалось, народный депутат Евгений Шевченко (фракция партии "Слуга народа") на своем Телеграм-канале 21 декабря сообщил, что находится в Минске. В частности, он встретился с председателем комиссии по международным отношениям Национального собрания Беларуси.

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на пресс-конференции 22 декабря заявил, что Шевченко официально находится в отпуске.

По материалам: Укринформ