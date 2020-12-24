Разумков говорит, что тема лишения мандата за кнопкодавство не закрыта

Разумков говорит, что тема лишения мандата за кнопкодавство не закрыта

24.12.2020 19:43

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что в парламенте могут повторно инициировать законопроект о лишении полномочий народного депутата за неперсональное голосование.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс- службу Аппарата Верховной Рады, об этом Разумков сказал в интервью телеканалу «Рада» и газете «Голос Украины».

По словам спикера, закон, предусматривающий уголовную ответственность за неперсональное голосование, работает не в том объеме, «в котором хотелось бы».

Разумков отметил, что в начале каденции Верховной Рады IX созыва народные депутаты предложили законопроект с изменениями в Конституцию, которые предусматривали лишение мандата за «кнопкодавство».

«Я считаю, что это абсолютно правильно. Но, к сожалению, Конституционный Суд выразил позицию, что это не соответствует Конституции. Надеюсь, мы будем обращаться в Конституционный Суд с учетом тех позиций, которые им были указаны, чтобы этот вопрос был рассмотрен», – заявил Разумков.

Читайте также: Разумков поручил разобраться, было ли кнопкодавство при назначении Шкарлета

«Возможно, мы сможем успеть до конца этой каденции принять решение: если народный депутат замечен в таких позорных явлениях – может, ему не стоит быть народным депутатом», – добавил председатель ВР.

Разумков также напомнил, что в связи с возможным фактом неперсонального голосования на одном из недавних пленарных заседаний парламента представители депутатских фракций и руководство парламента договорились подготовить законопроект об усилении ответственности за «кнопкодавство», установить дополнительные камеры видеонаблюдения в зале заседаний, а также отключить от системы «Рада» места, которые не закреплены за одним народным депутатом, но разрешают осуществлять голосование.

При этом Разумков отметил, что в парламенте нынешнего созыва было немного случаев неперсонального голосования.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 29 августа 2019 года внес в ВР законопроект № 1027 «О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)». 3 сентября парламент направил его на вывод в Конституционный Суд. В конце декабря КС признал этот документ несоответствующим положениям Конституции Украины.

По материалам: Укринформ