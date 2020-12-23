Работа на «дистанционке»: комитет рекомендует Раде внести изменения в законы о труде

Работа на «дистанционке»: комитет рекомендует Раде внести изменения в законы о труде

23.12.2020 14:12

Укринформ

Парламентский Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект по совершенствованию правового регулирования дистанционной работы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Комитет по результатам рассмотрения одобрил текст сравнительной таблицы к законопроекту и рекомендует Верховной Раде принять проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы №4051 во втором чтении и в целом", – говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос дистанционного и надомного труда.

В частности, проект предусматривает внесение изменений в некоторые статьи Кодекса законов о труде и Закон «Об охране труда».

Изменениями предлагается разграничить понятия надомного труда и дистанционного труда; прописать понятийный аппарат; предусмотреть для работодателей возможность знакомить работников с приказами (распоряжениями), сообщениями и другими документами с использованием определенных в трудовом договоре средств электронной связи.

Проект также предлагает установить, что при заключении трудового договора о дистанционной работе работодатель знакомит работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, а также с требованиями по охране труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными этим работодателем.

Также изменения предусматривают возможность устанавливать по письменному взаимному согласованию режим работы с саморегулирующимся временем начала, окончания и продолжительности рабочего времени в течение рабочего дня на определенный срок или бессрочно как при приеме на работу.

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Предполагается, что при надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

Кроме того, законопроект предлагает предоставить работнику возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте к нему были совершены действия, содержащие признаки дискриминации.

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Работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или осуществляющему уход за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, предоставляется возможность выполнять свою работу на условиях удаленной работы.

Как сообщалось, в первом чтении законопроект №4051 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы" был принят 3 ноября.

По материалам: Укринформ