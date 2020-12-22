Украина присоединилась к глобальному механизму санкций ЕС за нарушение прав человека

22.12.2020 20:07

Укринформ

Украина присоединилась к решению Совета ЕС о введении глобального механизма санкций ЕС за нарушение прав человека.

Об этом говорится в Декларации высокого представителя ЕС по присоединению ряда третьих стран к этой политике Евросоюза, обнародованной на сайте Европейского совета, сообщает Укринформ.

Речь идет о решении Совета ЕС от 7 декабря 2020 г., которое устанавливает рамочные условия для целевых ограничительных мер реагирования на серьезные нарушения прав человека по всему миру.

Отмечается, что страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, страна Европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Украина, Армения и Грузия присоединились к этому Решению Совета ЕС.

В Декларации отмечается, что указанные страны обеспечат соответствие национальной политики с этим решением Совета ЕС. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Как сообщал Укринформ, Совет министров ЕС по иностранным делам на заседании 7 декабря, которое проходило в режиме телеконференции, утвердил глобальный режим санкций ЕС за нарушение прав человека.

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Этот режим, который еще называют европейским аналогом "Акта Магнитского", не будет иметь географических ограничений и будет касаться любых лиц или учреждений по всему миру, если они причастны к серьезным нарушениям прав человека, таким как геноцид, пытки, убийства и исчезновения людей, насилие, системные нарушения прав человека на собрания и ассоциации. Их перечень будет формироваться по инициативе стран Евросоюза, которые будут представлять обоснованные предложения на рассмотрение Совета ЕС.

У лиц и учреждений, которые попадут под санкции, будут заморожены активы на территории Евросоюза. Физическим лицам будут запрещены поездки в европейские страны, гражданам ЕС и европейским финансовым учреждениям будет запрещено предоставлять таким лицам и учреждениям финансовые ресурсы, включая кредиты.

По материалам: Укринформ