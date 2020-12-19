Татаров говорит, что санкций на его задержание никто не давал

Татаров говорит, что санкций на его задержание никто не давал

18.12.2020 17:42

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров заявил, что санкции на его задержание "никто не давал".

Об этом он написал в Телеграме, сообщает Укринформ.

"Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал", – отметил Татаров.

Как сообщалось, 1 декабря редактор интернет-издания "Цензор.net" Юрий Бутусов в Фейсбуке проинформировал, что бывший народный депутат и экс-руководитель "Укрбуда" Максим Микитась дал обличительные показания на Татарова по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии.

По словам журналиста, Микитась сообщил следствию, что Татаров во время работы в "Укрбуде" якобы подкупил эксперта МВД, чтобы тот фальсифицировал экспертизу в пользу компании.

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Также журналист написал, что НАБУ подготовило подозрение Татарову, однако судья ВАКС Мойсак якобы заблокировал вручение сообщения о подозрении.

При этом в ВАКС заявили, что не получали ходатайства о предоставлении разрешения относительно задержания Татарова.

Директор НАБУ Артем Сытник в интервью СМИ подтвердил, что Татарову было подписано подозрение. Однако его не вручили из-за смены всех прокуроров по делу.

В свою очередь Татаров 12 декабря заявил, что подаст в суд на директора НАБУ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

18 декабря стало известно, что исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал сообщение о подозрении Татарову. Тогда же детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили заместителю главы ОП о подозрении.

Сам Татаров заявил, что докажет свою невиновность.

По материалам: Укринформ