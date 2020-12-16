Рада планирует уволить двух министров и прекратить полномочия депутата

16.12.2020 08:46

Укринформ

Народные депутаты на заседании Верховной Рады в среду планируют освободить от должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует повестка дня заседания парламента.

Накануне, в конце заседания парламента во вторник, председатель ВР Дмитрий Разумков объявил, что в Раду поступили заявления на освобождение от должности министра по делам ветеранов и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. В то же время назначение новых руководителей этих ведомств повесткой дня не предусмотрено. Как сообщали накануне народные депутаты от фракции "Слуга народа" по результатам заседания фракции, назначение новых министров должно состояться в четверг или пятницу.

В среду также планируется принятие постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Руслана Требушкина (внефракционный), который был избран мэром Покровска Донецкой области по результатам местных выборов.

Читайте также: "Слуги народа" заслушали четырех кандидатов в министры – Качура

Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение во втором чтении законопроекта №4096 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе"относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе".

Также планируются к повторному рассмотрению доработанные с предложениями Президента законы №3491 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе"относительно кандидатского резерва" и №3014 "Об электронных коммуникации".

В первом чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект №3985 по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Также в повестке дня проект закона №3755 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров".

По материалам: Укринформ