Рада планирует уволить двух министров и прекратить полномочия депутата
Рада планирует уволить двух министров и прекратить полномочия депутата
16.12.2020 08:46
Укринформ
Народные депутаты на заседании Верховной Рады в среду планируют освободить от должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствует повестка дня заседания парламента.
Накануне, в конце заседания парламента во вторник, председатель ВР Дмитрий Разумков объявил, что в Раду поступили заявления на освобождение от должности министра по делам ветеранов и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. В то же время назначение новых руководителей этих ведомств повесткой дня не предусмотрено. Как сообщали накануне народные депутаты от фракции "Слуга народа" по результатам заседания фракции, назначение новых министров должно состояться в четверг или пятницу.
В среду также планируется принятие постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Руслана Требушкина (внефракционный), который был избран мэром Покровска Донецкой области по результатам местных выборов.
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Кроме того, повесткой дня предусмотрено рассмотрение во втором чтении законопроекта №4096 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе"относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе".
Также планируются к повторному рассмотрению доработанные с предложениями Президента законы №3491 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе"относительно кандидатского резерва" и №3014 "Об электронных коммуникации".
В первом чтении депутаты намерены рассмотреть законопроект №3985 по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
Также в повестке дня проект закона №3755 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров".
По материалам: Укринформ