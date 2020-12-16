Кулеба: Ни общество, ни политики еще не готовы к спокойному разговору о России

Кулеба: Ни общество, ни политики еще не готовы к спокойному разговору о России

16.12.2020 13:10

Укринформ

Украинское общество и политикум пока не готовы к разговору о стратегии относительно сосуществования с Россией, но этот разговор необходим.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время стратегической дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества", передает корреспондент Укринформа.

"Я придерживаюсь мнения, что ни украинское общество, ни политики еще не готовы к спокойному разговору о России … Но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания – это нужно осознавать", – сказал Кулеба.

По его словам, "мы никогда не уйдем от своей географии", и некоторые эксперты готовы "трезво смотреть" на этого соседа Украины.

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По словам министра, Национальный институт стратегических исследований опубликовал тезисы к разговору о России.

По его мнению, к этой теме надо подходить очень осторожно и сначала обсуждать ее в экспертных кругах.

"В обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить о России. Человек, который действительно готов к этому разговору, будет замаркированным фанатиком или предателем и подставится под удар", – отметил министр.

Кулеба добавил, что в связи с этим в ближайшее время усилия МИДа на российском направлении будут сосредоточены на работе в уже существующих форматах и ​​запуске "Крымской платформы".

"Очень трудно планировать что-то принципиально новое с Россией, когда есть такой развитый багаж уже имеющихся форматов, и эти чемоданы тоже надо нести. Мы не придумываем новые инициативы, просто чтобы что-то придумать. Мы увидели такую ​​реальную лакуну, реальное отсутствие процесса по Крыму, и пошли туда ", – подчеркнул министр.

По словам Кулебы, имеющаяся динамика поддержки "Крымской платформы" свидетельствует, что Украина "собирает необходимое количество государств, которые готовы в эту историю идти".

По материалам: Укринформ