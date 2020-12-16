Европа должна откровенно признать ответственность РФ за войну на Донбассе – Волкер

15.12.2020 20:19

Укринформ

Для реализации Минских договоренностей не хватает откровенной и прямой позиции Германии, Франции и ЕС относительно ответственности России за ее агрессию против Украины, и администрации Байдена придется работать над этой проблемой.

Такое убеждение высказал во вторник во время онлайн-конференции, организованной фондом США-Украина, бывший спецпредставитель США Курт Волкер, передает корреспондент Укринформа.

«Что нужно (для имплементации Минска – ред.), так это гораздо большей открытости и прямоты со стороны Германии, Франции и ЕС об ответственности России за войну», – отметил бывший американский дипломат.

Он подчеркнул, что вещи нужно четко называть своими именами: «Это агрессия против Украины и невыполнение Россией ее обязательств по Минским договоренностям».

Такую жесткую позицию, по его словам, до сих пор озвучивали в процессе урегулирования США. В этой связи он отметил, что новая команда, которая возглавит направление внешней политики в администрации Байдена, хорошо осведомлена в этом вопросе.

«Итак, нам придется поработать с нашими европейскими союзниками, чтобы создать гораздо более единственный и четкий фронт, который будет разоблачать агрессию России», – подчеркнул Волкер.

Вместе с тем он напомнил, что Минские договоренности предусматривают две главные цели. «Прежде всего это письменный документ, в котором Россия подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – отметил эксперт.

Кроме того, продолжил он, это основа для Европейского Союза, чтобы поддерживать санкции против России.

«Если Россия захочет остановить войну на Донбассе – она ​​сможет это сделать, но факт заключается в том, что она не хочет этого. И не только потому, что она занимается Донбассом, но потому, что хочет оказывать решающее влияние на процесс управления в Украине в целом», – отметил бывший спецпредставитель США.

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Как сообщал Укринформ, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров стран "нормандского формата" – Украины, Франции, Германии и России.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в комментарии Укринформу заявила, что через год после проведения саммита Украина выполнила все предусмотренные встречей условия, в частности было возвращено около 200 человек, которые незаконно содержались на территории ОРДЛО, в России и временно оккупированном Крыму.

По материалам: Укринформ