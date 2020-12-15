Главы МИД Украины и Финляндии обсудили противодействие гибридным угрозам

15.12.2020 01:51

Укринформ

Министры иностранных дел Украины и Финляндии Дмитрий Кулеба и Пекка Хаависто телефону обсудили приоритеты сотрудничества стран в 2021 году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Я убежден, что в следующем году Украина и Финляндия способны сполна раскрыть потенциал сотрудничества в борьбе с COVID-19, противодействия гибридным угрозам, увеличении объемов торговли и инвестиций, реформировании образования", – сказал Кулеба.

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Собеседники договорились провести на уровне внешнеполитических ведомств диалог в сфере противодействия гибридным угрозам.

"Украина имеет бесценный практический опыт противодействия агрессии во всех ее измерениях: не только военном, но и информационном, экономическом, социальном и культурном. В свою очередь, Финляндия является одним из ведущих европейских центров анализа гибридных угроз. Обмен опытом и координация в этой сфере укрепит национальную безопасность как Украины и Финляндии, так и партнеров ", – подчеркнул глава украинского МИД.

Министры также обсудили шаги Украины и Финляндии для борьбы с пандемией и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины против COVID-19.

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Украинский министр проинформировал коллегу о создании Крымской платформы и ее приоритетах, пригласил Финляндию принять участие в учредительном саммите Крымской платформы в следующем году.

Кулеба особо отметил вклад Финляндии в развитие украинского образования в рамках проекта «Финская поддержка реформы украинской школы», а также поблагодарил Финляндию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, поддержку евроинтеграции нашего государства.

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В марте 2018 года правительства Украины и Финляндской Республики подписали в Киеве Соглашение о реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы». Проект рассчитан на 4 года (2018-2022) и предусматривает привлечение 6 млн евро технической помощи правительства Финляндии в поддержку реформирования общего среднего образования в Украине. Передовой опыт Финляндии в сфере образования уже вводится в Украине в рамках концепции «Новая украинская школа».

По материалам: Укринформ