«Слуги народа» новогоднего корпоратива не планируют — Корниенко

14.12.2020 21:53

Укринформ

Фракция партии «Слуга народа» в этом году не будет устраивать новогоднего корпоратива из-за сложной эпидемиологической и экономической ситуации в стране.

Об этом журналистам после заседания фракции сказал первый заместитель ее руководителя, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Укринформа.

"Понятно, что ни о каких корпоративах не идет речь сейчас, учитывая ситуацию эпидемиологическую и экономическую в стране. Мы можем просто … даже не пожать, а кулачками друг другу так сделать в последний рабочий день этого месяца в пленарном зале, и дальше все в своем рабочем порядке, каждый в своей семье будет праздновать или, не нарушая правил карантина, в своем окружении, с помощниками и так далее", – сказал Корниенко.

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По его словам, помощники народных депутатов будут сами решать, проводить какие-то мероприятия перед новогодними праздниками, однако парламентарии будут рекомендовать им придерживаться карантинных мероприятий.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" провела заседание 14 декабря вечером. Народные депутаты обсуждали проект государственного бюджета на 2021, а также вопросы повестки дня на текущую пленарную неделю.

По материалам: Укринформ