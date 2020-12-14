Комитет Рады одобрил продление действия закона об особом статусе Донбасса

14.12.2020 17:55

Укринформ

Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как передает Укринформ, об этом сообщил член комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Телеграмм-канале.

"На заседании Комитета организации государственной власти был одобрен законопроект относительно продления закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – сообщил Качура.

Депутат уточнил, что комитет в полном составе проголосовал "за", кроме представителя фракции "Голос" Романа Лозинского.

По словам Качуры, Лозинский отметил, что его фракция также будет голосовать против законопроекта №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в зале Верховной Рады.

Как сообщал Укринформ, законопроект №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был зарегистрирован в Верховной Раде 7 декабря. Он предлагает продлить на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

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Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В октябре 2017 года срок действия закона продлен на год, в октябре 2018 года – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019 – до 31 декабря 2020 года.

Как сообщал Укринформ, Председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета сообщил, что парламент рассмотрит законопроект №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» во вторник, 15 декабря.

По материалам: Укринформ