В МИД обсудили подготовку январского визита в Украину председателя ОБСЕ

12.12.2020 13:34

Укринформ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил с послом Швеции Тобиасом Тибергом подготовку визита в Украину в январе руководителя МИД Швеции как председателя ОБСЕ, который предусматривает посещение Донбасса.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба МИД.

"Стороны обсудили подготовку визита министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Украину в январе 2021 года как действующего председателя ОБСЕ. Одним из элементов повестки дня указанного визита планируется посещение Донбасса с целью анализа ситуации на линии разграничения", – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что дипломаты также обсудили перспективы сотрудничества Украины и Швеции в сфере ядерной энергетики, в частности относительно совместного производства и поставкок в Украину ядерного топлива для АЭС.

Заместитель министра подчеркнул, что сотрудничество со Швецией в вопросах диверсификации источников энергетики является весомым фактором в контексте укрепления энергетической и национальной безопасности Украины.

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Как сообщалось, председатель постоянной делегации Швеции при ОБСЕ Ульрика Фунеред во время 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что Швеция во время председательства в ОБСЕ в следующем году будет способствовать урегулированию конфликта в Украине.

Фото: МЗС

По материалам: Укринформ