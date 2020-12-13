После решения КСУ по е-декларированию НАБУ закрыло около 100 дел

После решения КСУ по е-декларированию НАБУ закрыло около 100 дел

12.12.2020 17:03

Укринформ

После принятия Конституционным Судом решения относительно электронного декларирования Национальное антикоррупционное бюро закрыло около 100 дел, которые находились на стадии досудебного расследования.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью UA:Первый, передает корреспондент Укринформа.

«Если мы говорим о последствиях (решения КСУ – ред.), то это около 100 дел были закрыты – это на стадии досудебного расследования, и дела, которые были в суде, также были закрыты. Среди них – дело в отношении Константина Брыля (экс-председатель Запорожской ОГА – ред.), по Труханову (мэр Одессы – ред.) и другие», – сказал Сытник.

Он добавил, что возобновить эти дела невозможно, так как принятый закон о возобновлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование не будет иметь обратной силы.

«Даже те приговоры, которые были вынесены, они были отменены, пересмотрены Антикоррупционным судом, потому что было такое решение КСУ», – отметил директор НАБУ.

В то же время он подчеркнул, что закон о возобновлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование необходимо ввести в действие как можно быстрее, потому что если он не вступит в силу с 1 января, то «все декларации, которые будут поданы в 2020 году, они могут быть не охвачены этим законом, и фактическая имплементация этого закона начнется только по декларациям 2021 года».

Еще одну проблему Сытник видит в том, что в новом законе санкции предусмотрены значительно мягче по сравнению с той редакцией, которая действовала до решения КС.

Как сообщалось, КСУ 27 ​​октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился в Венецианскую комиссию со срочным запросом относительно оценки конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

В заключениях Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины требует реформирования и деполитизации.

Президент Украины пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

Зеленский намерен предложить Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте внимательно проработать предоставленные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов для реформирования судебной системы.

Читайте также: КСУ настаивает: Венецианская комиссия признала легитимным их решение о е-декларировании

В то же время в КСУ заявили, что заключения Венецианской комиссии свидетельствуют о том, что «решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания к его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению».

Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда Украины

Верховная Рада 4 декабря приняла за основу и в целом законопроект №4460-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». За него проголосовали 289 народных депутатов.

В настоящее время документ передан на подпись Президенту.

По материалам: Укринформ