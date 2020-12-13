Депутаты Рады прокомментировали санкции, наложенные на них Россией

12.12.2020 14:09

Укринформ

Народные депутаты Украины, которые попали в так называемый "Перечень физических лиц, к которым вводятся специальные экономические меры", утвержденный постановлением правительства Российской Федерации, воспринимают это как достижение украинской стороны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницы украинских парламентариев в Фейсбуке.

В частности, первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя решение российского правительства, заявил: "Ко всем моим достижениям прибавилось еще одно. Спасибо за такое признание. Приятно, что моя работа на благо Украины не осталась без внимания".

В свою очередь, представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") написала: "Ну что сказать. Не знаю, что такое специальные экономические меры, но точно знаю, что, очевидно, мы делаем все правильно!".

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Руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько отметила: "Этот день настал! Я в списке санкций Российской Федерации. Рассматриваю это решение российского правительства как реакцию на мою политическую позицию как патриота Украины, который на своем посту борется с российской агрессией. К сведению российского правительства – активов в РФ у меня нет, заводить не собираюсь. В России я не была с 2014 года и не собираюсь".

При этом Ясько сообщила, что, как и обещала, в ближайшее время зарегистрирует в парламенте свой законопроект "О национальных и международных санкциях". "Борьба за Украину продолжается", – добавила парламентарий.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отреагировал на решение российского правительства с юмором: "Российская Федерация внесла меня в санкционный список всего, не обладать мне Красноярском. У меня только один вопрос, так я смогу теперь играть на скрипке? Пошел спать, если вспомнят на Генассамблее ООН, будите ".

Как сообщал Укринформ, в обновленный список санкций России против Украины попали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

В список лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, также попали народные депутаты из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Герус, Александр Качура и Гео Лерос.

В общем санкционный перечень насчитывает 849 человек.

В конце августа правительство Российской Федерации ввело экономические санкции против 43 народных депутатов Украины, в том числе пятого Президента Петра Порошенко.

По материалам: Укринформ