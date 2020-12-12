Дело, в котором фигурирует депутат Юрченко, передадут в суд – Сытник

12.12.2020 16:12

Укринформ

Уголовное производство, фигурантом которого является народный депутат Александр Юрченко (фракция «Слуга народа»), в ближайшее время будет направлено в суд.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью UA: Первый, которое было опубликовано пресс-службой НАБУ, передает Укринформ.

«Мы как НАБУ не сажаем людей за решетку. Есть конкретный кейс, с подозрением, с мерой пресечения, которая будет в ближайшее время передана в антикоррупционный суд. Исходя из собранных доказательств … по моему мнению, они убедительны », – сказал Сытник, отвечая на вопрос о депутате Юрченко.

Как сообщалось, 13 сентября народный депутат Гео Лерос сообщил в соцсети, что несколько дней тому назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция партии "Слуга народа"), который, по словам Лероса, "взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов , которые предусматривались народному депутату Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами".

15 сентября Высший антикоррупционный суд избрал помощнику депутата Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога более 1 млн грн.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 17 сентября подписала сообщение о подозрении народному депутату Юрченко.

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21 сентября ВАКС постановил взять под стражу народного депутата Юрченко в зале суда с возможностью внесения залога в размере более 3,1 млн грн.

25 сентября стало известно, что за Юрченко 24 сентября внесли залог в размере 3,1 млн грн, и он вышел из СИЗО.

По материалам: Укринформ