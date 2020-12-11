Конституционный кризис: Венецианская комиссия опубликовала заключение

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10.12.2020 21:57

Укринформ

Венецианская комиссия указала на серьезные недостатки в решении КСУ от 27 октября 2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, об этом говорится в заключении Комиссии от 10 декабря по срочному представлению президента Украины.

«Подытоживая, решение 13-р / 2020 показывает, что стиль обоснования и подготовки решения Конституционным Судом имеют серьезные недостатки, которые не соответствуют стандартам четкости обоснования в конституционных процедурах и нуждаются в усовершенствовании», – заявили в Венецианской комиссии.

В частности, как объясняется, решение КСУ содержит возможный конфликт интересов, расширяет сферу действия правовых норм, которые признаны неконституционными, а также неопределенность временных рамок для выполнения этого решения парламентом.

Кроме этого, эксперты Комиссии указали, что данное решение КСУ является неполным и неубедительным.

Также в заключении отмечается, что решение содержит много ссылок на международные стандарты, но не нарушает дискуссию в контексте украинского национального законодательства.

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«Во время общей презентации принципов независимости судопроизводства, большая часть обоснования, как представляется, отсутствует», – говорится в заключении.

Кроме этого, считают в Венецианской комиссии, решение не разъясняет, почему в нем отменяются законодательные положения (относительно декларирования) всех госслужащих, зато эти обоснования касаются только судей.

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КСУ созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мероприятий по вопросам неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение восстановить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

По материалам: Укринформ