Суд по делу Януковича отказал в отводе двух прокуроров

Суд по делу Януковича отказал в отводе двух прокуроров

09.12.2020 21:06

Укринформ

Печерский районный суд Киева в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года отказал в отводе двух прокуроров – Алексея Донского и Дениса Иванова.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, во время объявления отвода Донскому и Иванову адвокат Алексей Горошинский отметил, что защита сомневается в их беспристрастности.

Иванов, со своей стороны, просил оставить это ходатайство без рассмотрения.

Суд после выхода из совещательной комнаты отказал в удовлетворении ходатайства об отводе двух прокуроров.

«Судья постановил: в удовлетворении заявления Горошинского отказать», – сообщил судья Вячеслав Пидпалый.

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Как сообщалось, 16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 года избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева (Майдане Незалежности и прилегающих улицах) по митингующим.

Это решение суда давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры намерены обращаться в суд относительно разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента вследствие того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.

2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд отказался отменять приговор Оболонского районного суда в отношении экс-президента Виктора Януковича о 13 годах заключения за госизмену.

По материалам: Укринформ