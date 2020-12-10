Продление действия закона об особом статусе Донбасса необходимо для переговоров – Ермак

10.12.2020 17:51

Укринформ

Продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО нужно для переговоров.

Об этом говорится в колонке руководителя Офиса Президента Андрея Ермака на "Украинской правде", сообщает Укринформ.

"В Верховную Раду внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украины. Этот процесс ежегодного продления происходит еще с 2014-го. Решение нужно, чтобы наши представители на переговорах могли продолжить работу", – заявил Ермак.

Глава ОП напомнил, что во исполнение договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года украинская сторона предоставила драфт законодательных изменений с выполнением "формулы Штайнмайера" в июле.

По его словам, сейчас этот законопроект находится на обсуждении в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

"Украина продолжает настаивать на том, что демократические выборы местного самоуправления по стандартам ОБСЕ в ОРДЛО возможны только после полной деоккупации и обеспечения полноценной деятельности органов власти Украины, политических партий, СМИ и международных наблюдателей на всей территории Донбасса без ограничений", – подчеркнул Ермак.

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Как сообщал Укринформ, в Верховной Раде 7 декабря был зарегистрирован законопроект, которым предлагается продлить на год – до 31 декабря 2021 года – действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

9 декабря 2019 в Париже состоялся саммит лидеров стран "нормандского формата" – Украины, Франции, Германии и России.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в комментарии Укринформу заявила, что за год после проведения саммита Украина выполнила все предусмотренные встречей условия, в частности вернули около 200 человек, которые незаконно удерживались на территории ОРДЛО, в России и временно оккупированном Крыму.

По материалам: Укринформ