ЕС продлил экономические санкции против России на шесть месяцев – источник
ЕС продлил экономические санкции против России на шесть месяцев – источник
10.12.2020 22:07
Укринформ
Главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против РФ за действия, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом Укринформу стало известно из дипломатических источников в кулуарах саммита, который проходит в Брюсселе.
Как ожидается, официальная информация о принятых решениях будет объявлена во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита.
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Участие в пресс-конференции примут президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По материалам: Укринформ