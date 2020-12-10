ЕС продлил экономические санкции против России на шесть месяцев – источник

ЕС продлил экономические санкции против России на шесть месяцев – источник

10.12.2020 22:07

Укринформ

Главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против РФ за действия, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом Укринформу стало известно из дипломатических источников в кулуарах саммита, который проходит в Брюсселе.

Как ожидается, официальная информация о принятых решениях будет объявлена ​​во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита.

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Участие в пресс-конференции примут президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По материалам: Укринформ