Зеленскому на подпись передали закон о назначении главы САП

08.12.2020 13:35

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, который разблокирует назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, документ передан на подпись Президенту.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта "О внесении изменений в раздел II" Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" относительно назначения на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре "(№4227) на сайте Верховной Рады.

В ней отмечается, что 8 декабря закон возвращен с подписью Председателя Верховной Рады и направлен на подпись Президенту.

Как сообщал Укринформ, закон о назначении на административные должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре Верховная Рада приняла 3 декабря. Документ восстанавливает действие абзаца части четвертой статьи 39 Закона «О прокуратуре», которая определяет, что заместитель Генерального прокурора – руководитель САП назначается сроком на пять лет. Действие этой нормы было приостановлено до 1 сентября 2021 г. на основании Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» от 19 сентября 2019 года.

Читайте также: Парламент разблокировал назначение руководителя САП

Должность руководителя САП остается вакантной после увольнения в августе 2020 г. Назара Холодницкого. Процедуру назначения нового руководителя САП не могли начать из-за необходимости законодательных изменений.

По материалам: Укринформ