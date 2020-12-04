МИД видит Украину полноценным членом НАТО в 2030 году

МИД видит Украину полноценным членом НАТО в 2030 году

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04.12.2020 16:22

Укринформ

В Министерстве иностранных дел видят Украину полноценным членом НАТО в десятилетней перспективе и считают, что предоставление нашей стране Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в видеообращении, комментируя представленный 3 декабря экспертный доклад «НАТО-2030: Объединенные ради новой эры»

Она отметила привлечение Украины к обсуждению вопросов укрепления политического измерения Альянса в рамках концепции НАТО-2030, а также подтверждение в докладе преданности Альянса политике «открытых дверей» с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности Украиной и Грузией.

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«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса », – отметила Джапаров.

По ее словам, в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

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Как сообщал Укринформ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в течение 1-2 декабря принял министерскую встречу стран-членов и партнеров Альянса на уровне глав внешнеполитических ведомств. В условиях пандемии встреча состоялась в интерактивном режиме.

По материалам: Укринформ