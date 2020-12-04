Канада в ОБСЕ выступила в поддержку Украины

03.12.2020 20:24

Укринформ

Канада поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российское посягательство на нее.

Об этом сказал во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

"Проходит еще один год с момента российского вторжения и попытки аннексии территории Украины. Этот поступок остается грубым нарушением международного права. Канада солидарна с Украиной и поддерживает ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также осуждает действия России как в Крыму, так и на Донбассе", – сказал Шампань.

Он добавил, что Канада "поддерживает дипломатические усилия по мирному разрешению конфликта в Восточной Украине в рамках нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы".

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Как сообщал Укринформ, 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит 3-4 декабря в виртуальном формате из-за пандемии COVID-19.

Участие в нем принимают около 40 глав МИД стран-членов ОБСЕ. Дипломаты подводят итоги деятельности организации за 2020 год и осуществляют обзор безопасностной ситуации в евроатлантическом и евразийском регионах. Тема российской агрессии против Украины – одна из главных на встрече.

По материалам: Укринформ