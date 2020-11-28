В Раде идет совещание Разумкова с лидерами фракций, премьером и руководством ОП

В Раде идет совещание Разумкова с лидерами фракций, премьером и руководством ОП

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28.11.2020 12:31

Укринформ

В Верховной Раде проходит совещание руководства парламента с лидерами депутатских фракций и групп, Офисом Президента и Премьер-министром.

Как передает Укринформ, об этом проинформировала сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Фейсбуке.

"Совещание руководства ВР и руководителей депутатских фракций и групп с участием Премьер-министра, руководителя ОП А. Ермака. Спикер Д. Разумков и его первый заместитель Р.Стефанчук в онлайн. Тема – бюджет, возвращение ответственности за недостоверное декларирование, решение проблем с ФОП по РРО, возможные компенсации бизнесу в случае локдауна", – написала Геращенко.

Она также опубликовала несколько фото с совещания.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь Председателя ВР Ольга Туний подтвердила журналистам, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в субботу, 28 ноября, планирует провести совещание с участием руководителей фракций, Премьер-министра и руководства Офиса Президента.

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По её словам, это будет рабочее совещание по ключевым вопросам, которые будут рассматриваться парламентом в декабре.

Председатель ВР Дмитрий Разумков, который из-за диагностированного COVID-19 находится на самоизоляции, будет участвовать в совещании онлайн.

Кроме того, ранее о проведении такого совещания сообщил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграмм-канале.

По словам депутата, ожидается, что участники совещания обсудят проект госбюджета-2021, законопроекты относительно "конституционного кризиса", законопроект о назначении главы НАБУ, а также проекты законов о поддержке бизнеса и отсрочки РРО.

По материалам: Укринформ