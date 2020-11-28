Политика

Довыборы в Раду на 87 округе назначены на март

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Довыборы в Раду на 87 округе назначены на март

Довыборы в Раду на 87 округе назначены на март

28.11.2020 00:40

Укринформ

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили на воскресенье, 28 марта 2021 года.

Об этом сообщили в ЦИК, передает Укринформ.

В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуги народа" Зиновия Андреевича избранного в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что избирательный процесс этих промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов.

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Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франкиськои области.

По материалам: Укринформ

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