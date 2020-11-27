Кулеба – о заявлении Лукашенко: Никаких разговоров с Маасом о «душить» Беларусь не было

Кулеба – о заявлении Лукашенко: Никаких разговоров с Маасом о «душить» Беларусь не было

27.11.2020 20:16

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не разговаривал с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом о том, что нужно "душить" Беларусь, ее бизнес и производство.

Как передает Укринформ, соответствующее заявление Кулеба опубликовал в своем Твиттере.

"Никаких таких слов в наших беседах с Гайко Маасом не звучало. Я принципиально против «душить» Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", – написал Кулеба.

Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти «душити» Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно. https://t.co/5gq64B0yKP

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 27, 2020

Читайте также: Лукашенко не хочет отдавать Конституцию «незнакомому президенту»

Как сообщалось, БЕЛТА 27 ноября опубликовала заявление Лукашенко о том, что украинский министр иностранных дел в беседе с немецким коллегой сказал о необходимости введения санкций Европейским Союзом против Беларуси для того, чтобы "парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".

Фото: mfa.gov.ua

По материалам: Укринформ