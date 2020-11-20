Зеленскому доверяют 46% украинцев – «Рейтинг»

19.11.2020 17:08

Укринформ

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Президент Владимир Зеленский, которому доверяют 46% украинцев, 51% – не доверяют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 15-17 ноября 2020 года, передает Укринформ.

В то же время, согласно опросу, Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных и 36% – не доверяют, еще 26% не знают его.

Лидеру парламентской фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25% респондентов, 72% – не доверяют. Сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24% опрошенных, 52% – не доверяют. Экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко доверяют 23%, 74% – не доверяют.

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При этом министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22% опрошенных, 67% – не доверяют. Премьер-министру Денису Шмыгалю, согласно опросу, доверяют 18%, 54% – не доверяют, почти четверть не слышали о таком. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, 36% – не доверяют (41% не знают такого), председателю Офиса Президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% – не доверяют (40% не знают такого), генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют 9%, не доверяют – 38% (почти 50% не слышали о ней).

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Опрос проводился среди населения Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

По материалам: Укринформ