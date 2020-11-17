Политика

Санду нацелена вести с Украиной прагматичный диалог

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Санду нацелена вести с Украиной прагматичный диалог

Санду нацелена вести с Украиной прагматичный диалог

16.11.2020 14:58

Укринформ

Лидер партии «Действие и солидарность» Мая Санду, которая победила на президентских выборах в Молдове, хочет вести прагматичный диалог со всеми странами, в том числе с Украиной.

Об этом она заявила на брифинге после объявления результатов президентских выборов, передает Укринформ со ссылкой на meduza.

Мая Санду отметила, что «нацелена вести диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США».

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Как сообщалось, Майя Санду победила действующего главу Молдовы Игоря Додона во втором туре президентских выборов, состоявшихся 15 ноября. По результатам подсчета 100% бюллетеней, Санду набрала 57,75% голосов избирателей.

По материалам: Укринформ

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