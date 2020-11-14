Зеленский уверяет, что Украина сохранила двухпалатную поддержку Конгресса США

14.11.2020 20:30

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не вмешивалась в выборы президента Соединенных Штатов Америки и сохранила неизменную двухпалатную поддержку Конгресса США.

Об этом он заявил в видеообращении в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Следующая тема, которая, судя по ленте в Фейсбуке, интересует наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы – это выборы Президента в Соединенных Штатах Америки. Вопрос: при чем здесь Украина? Правильно, совершенно ни при чем. А это и есть, я считаю, наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства, кое-кто внутри страны мечтал, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, что очень-очень важно, двухпалатную поддержку США ", – сказал Зеленский.

По его словам, сегодня все признают, что такая позиция украинской власти была правильной и свидетельствовала о невмешательстве в выборы другого государства.

"Украина была и остается партнером и другом как для демократов, так и для республиканцев. Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты", – отметил Президент.

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Как сообщал Укринформ, выборы президента США состоялись 3 ноября. По результатам предварительных подсчетов (кроме нескольких ключевых штатов), Джо Байден был объявлен победителем. Однако Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать через суды результаты выборов в штатах, в которых победил Байден.

По материалам: Укринформ