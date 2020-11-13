Президент назначил Екатерину Зеленко послом в Сингапуре
Президент назначил Екатерину Зеленко послом в Сингапуре
13.11.2020 18:06
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сингапур.
Как передает Укринформ, соответствующий указ №498/2020 размещен на сайте главы государства.
"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сингапур", – говорится в документе.
Как сообщал Укринформ, Зеленко до этого назначения с ноября 2018 года была пресс-секретарем Министерства иностранных дел.
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Ранее работала в посольстве Украины в Австрии и Представительстве Украины при международных организациях в Вене, в посольстве Украины в Германии.
По материалам: Укринформ